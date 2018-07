Madonna, scatto da Malawi con il "clan" dei suoi sei figli al completo

Famiglia riunita e al completo per Madonna in Malawi. La popstar è volata con tutti i suoi sei figli nel paese africano per festeggiare il primo anno del Mercy James Institute, l'ospedale con un reparto di chirurgia pediatrica e uno di terapia intensiva, istituito grazie al contributo economico della cantante. In uno scatto postato su Instagram Lady Ciccone posa in compagnia dei due figli biologici, Lourdes, 21, avuta da Carlos Leon, e Rocco, 17, avuto dal regista Guy Ritchie, con loro anche i quattro figli adottivi (tutti del Malawi), le gemelle Stella ed Estere, 6 anni, arrivate nel 2017, David Banda, 13 e Mercy James, 12, a cui è intitolato l'ospedale, la cui adozione risale rispettivamente al 2006 e al 2007.