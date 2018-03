Madonna, latex e pose hot al party degli Oscar

Provocare è da sempre la sua parola d'ordine. E Madonna non poteva rinunciare a farlo neanche al party per gli Oscar. Su Instagram la pop star ha infatti postato degli scatti hot, che la ritraggono con un corpetto in latex e pizzo che mostra i capezzoli. Un look decisamente fetish immortalato da JR, candidato ad una statuetta per il documentario "Faces Places" e che la vede in ottima compagnia: Kim Kardashian, Cardi B, Timothée Chalame e tante altre star che sbucano dietro pareti di carta strappata. Ed è subito scandalo.