Luigi Tenco, oggi il grande cantante avrebbe compiuto 80 anni

Nato esattamente 80 anni fa, il 21 marzo 1938, Luigi Tenco resta ancora oggi una icona della canzone italiana d'autore. Scomparso a aoli 28 anni, il 27 gennaio del 1967, ufficialmente per suicidio, durante il Festival di Sanremo, la sua morte resta per molti ancora avvolta nel mistero. Innovatore talentuoso e straordinario artista il cantautore piemontese è una delle voci più grandi che la tradizione italiana possa vantare. Tra le sue canzoni più famose “Lontano lontano”, “Vedrai vedrai”, “Un giorno dopo l’altro”, “Ragazzo mio”, “Ciao amore ciao”, “Se stasera sono qui”, “Ho capito che ti amo” e "Mi sono innamorato di te". Tra gli esponenti della scuola genovese Tenco era nato a Cassine, in provincia di Alessandria, ma era cresciuto a Genova, dove si era unito al gruppo che stava rinnovando la musica leggera italiana formato principalmente da Fabrizio De André, Gino Paoli, Bruno Lauzi e Umberto Bindi.