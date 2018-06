Lindsay Lohan, lato B in mostra in vacanza a Mykonos

Sole, mare, selfie e relax. Sono questi gli ingredienti della vacanza a Mykonos di Lindsay Lohan. L'attrice americana si sta godendo le atmosfere dell'isola in compagnia di alcune amiche e, complice un costume non proprio casto, ha fatto bella mostra del suo lato B. Il momento, anche visti i sorrisi dispensati, sembra sereno. Dopo tutti gli eccessi che hanno caratterizzato la sua vita in passato, tra alcool, droghe e guai giudiziari, è giunto il momento per la bad girl di Hollywood di mettere la testa a posto?