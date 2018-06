Leonardo DiCaprio a passeggio per New York con Camila, la nuova (giovanissima) fidanzata

Da Gisele Bündchen a Bar Refaeli, dalla modella di Sport Illustrated Kelly Rohrbach a quella tedesca Toni Garrn, a Leonardo DiCaprio sono sempre piaciute le bionde. Oggi l'inversione di tendenza è rappresentata dalla giovanissima e mora fidanzata del premio Oscar, Camila Morrone, classe '97. Lei, di origine argentina, è figlia di Lucila Solà, la compagna di Al Pacino. In passerella da due anni e volto delle campagne di Victoria’s Secret e non solo, frequenta il divo (43 anni) da alcuni mesi: in questi scatti i due sono stati immortalati insieme, mentre passeggiano per le strade di New York.