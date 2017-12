Le tre figlie di Bruce Willis seminude nella neve

Reunion tra sorelle per le feste. Le tre figlie di Demi Moore e Bruce Willis infatti, Rumer, 29, Scout 26 e Tallulah 23, si sono incontrare in una località dell'Idaho per festeggiare insieme il Natale... in maniera inusuale. Le ragazze hanno fatto il bagno in un fiume circondate da un paesaggio innevato e hanno posato in bikini, nonostante le rigide temperature, sfoggiando le loro curve perfette. Tallulah ha anche voluto mandare un messaggio ai suoi hater dell'adolescenza: "Dedicato a tutti quelli che mi hanno chiamato brutta a 13 anni". La figlia più giovane di Bruce e Demi infatti è stata vittima di bullismo quando era giovanissima e aveva già raccontato come in molti si chiedessero spesso riferendosi a lei: "Come è possibile che due attori così belli abbiano creato orribili bambini troll?". Tallulah si prende la sua rivincita e mostra la sua "trasformazione" da brutto anatroccolo in bellissimo cigno.