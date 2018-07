Vincent Flouret è un fotografo francese di moda. Ha immortalato il suo cane Max nelle pose più iconiche di Madonna, dando vita a un progetto molto originale intitolato MaxDonna. Negli scatti, ad esempio, l'amico a quattro zampe indossa il celebre corsetto di "Material Girl" e appare a suo agio nei panni della regina del pop in alcune delle copertine dei sui dischi, come "Like a virgin" o "Ray of light".