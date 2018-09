Lady Gaga, regale e bellissima con un look tutto argentato: una vera e propria... "Star"

Elegante, splendente e più diva che mai. Lady Gaga illumina il red carpet dell'Auditorium Shrine a Los Angeles in un lungo abito argentato con mantello, per la prima di "A Star is Born" in cui recita da protagonista accanto a Bradley Cooper. Miss Stefani Joanne Angelina Germanotta sembra una regina, mentre ammicca alle telecamere con i lunghi capelli ondulati da pin up, in tinta con il vestito, un girocollo di diamanti e orecchini coordinati, le labbra rosse e un ombretto color ghiaccio. Sembra Marilyn mentre manda un bacio al pubblico e posa con divina regalità... "A Star is Born", non c'è dubbio, è nata una stella, anzi, era già nata e adesso splende ancora di più.