Lui è Eli Russell Linnetz, il fotografo preferito di Kanye West e Kim Kardashian, per i quali ha realizzato video scandalosi ("Famous") e copertine di album (l'ultimo "Ye"). Lei è Lady Gaga, e in quanto a provocazioni non ha da imparare nulla da nessuno. Il loro incontro non poteva che essere esplosivo, come questo servizio fotografico dove la popstar si mostra in versioni sexy fino a essere ripresa senza veli.