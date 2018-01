Lady Gaga in giro per Milano in attesa dell unica data italiana

Primo grande evento del 2018 del pop internazionale in Italia è al Mediolanum Forum di Assago (Milano) dove andrà in scena Lady Gaga il 18 gennaio. L'unica data italiana del “Lady Gaga Joanne World Tour” è un concerto atteso a lungo, perché l'artista cancellò l'originaria data del 22 settembre, a causa di motivi di salute. La popstar appare in forma e pronta nuovamente a mettersi in gioco: a quanto rivelano le scalette degli ultimi show, non trascurerà le hit che la lanciarono dieci anni fa come "Just Dance" e "Poker Face", o il gusto spettacolare per le scenografie e le coreografie che hanno contraddistinto tutti i suoi tour. Intanto la star non si è fatta mancare una serie di scatti sui suoi social che testimoniano la sua presenza a Milano, oltre agli appostamenti dei paparazzi...