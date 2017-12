clicca per guardare tutte le foto della gallery

"Chiamatemi Princess Peach", ovvero la "Principessa pesca". A scriverlo sul suo Instagram è Lady Gaga, in uno scatto che la ritrae di spalle sulla spiaggia di Miami con il lato B in bella vista. Peach è infatti un modo gergale per definire un sedere particolarmente rotondo, così da ricordare la forma del frutto.