Lady Gaga di nuovo al lavoro, sta meglio e ritorna in studio

Dopo un periodo buio, Lady Gaga è tornata. Negli scorsi mesi, a causa di una fibromialgia che le aveva causato forti dolori, la star della musica mondiale era stata costretta a cancellare le ultime dieci date europee del suo “Joanne World Tour”. Ora però l’artista sembra aver superato i problemi di salute ed è pronta a tornare in pista. A New York è stata fotografata all'uscita dagli "Electric Lady Studio", dove è stata acclamata da fan festanti. L'occasione era la lavorazione alla colonna sonora di "A Star Is Born", pellicola nella quale la Germanotta sarà anche co-protagonista, al fianco di Bradley Cooper.