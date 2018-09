Lady Gaga bacia Bradley Cooper e sfoggia un look elisabettiano

L'ultimo red carpet, l'altra sera, per Lady Gaga, è in perfetto stile elisabettiano. In un monumentale abito bianco con un corpetto dorato strizza décolleté la splendida popstar ha sfilato alla prima londinese del suo film "A Star is Born" accanto ad un altrettanto elegantissimo Bradley Cooper e poi l'ha teneramente baciato sulla guancia... Il 5 ottobre uscirà intanto "Shallow", una delle tracce inedite che compongono la colonna sonora dell’atteso film nei cinema italiani dall’11 ottobre. Il brano e il video sono già disponibili in tutti gli store digitali Cantato nel film da Lady Gaga e Bradley Cooper, è stato scritto da Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando e Andrew Wyatt ed è stato prodotto da Lady Gaga e Benjamin Rice. L’album contiene 19 canzoni che coprono un ampio raggio di stili musicali e 15 dialoghi che conducono l’ascoltatore all’interno del film, un viaggio romantico condotto dai due protagonisti, Bradley Cooper (Jackson Maine) e Lady Gaga (Ally).