La Disney ha scelto Mulan in carne e ossa: è l attrice cinese Liu Yifei

Mulan avrà il volto e il corpo dell'attrice cinese Liu Yifei: la Disney ha scelto lei, dopo oltre mille audizioni in tutto il mondo, per farle interpretare il ruolo della principessa-guerriera nella pellicola della regista neozelandese Niki Caro, che arriverà sul grande schermo nel 2019, 20 anni dopo l'uscita dell'omonimo film di animazione. Liu, nota anche come Crystal Liu,30 anni, ha recitato in moltissime produzioni, tra cui "The Forbidden Kingdom" nel 2008 e in Cina è molto nota: si è guadagnata l'appellativo di "sorella fatata" per l’eleganza del suo stile e il suo volto angelico. E' anche una grande esperta di arti marziali e vive a Pechino con 30 gatti. Dopo il divorzio dei genitori, si è trasferita negli Stati Uniti con la madre ballerina, ma è tornata in patria per studiare alla Beijing Film Academy. L'attrice ha superato una selezione durissima, scalzando famose candidate, tra le quali Natasha Liu Bordizzo, già protagonista di Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny. La sua investitura è una vittoria per le star d'Oriente, spesso discriminate a Hollywood