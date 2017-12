L ultimo saluto di Roma a Lando Fiorini

L'abbraccio dei romani e in particolare dei trasteverini in una Santa Maria in Trastevere stracolma di gente ha salutato Lando Fiorini, morto sabato sera dopo una lunga malattia. In chiesa, tra gli altri, Virginia Raggi, e tanti attori e registi che hanno lavorato con 'la voce di Roma', come Leo Gullotta, Gianfranco D'Angelo, Maurizio Mattioli, Dado, Pierfrancesco Pingitore, Fioretta Mari, insieme a ex calciatori come Bruno Giordano, Bruno Conti e una rappresentanza della Primavera della Roma. Sul feretro anche due maglie della squadra giallorossa: quella con il numero 10 di Francesco Totti e quella con il numero uno e il nome 'Lando'.