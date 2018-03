L Home Festival 2018 entra nel vivo con un un concerto dei Ministri

Con un concerto-evento dei Ministri "Home Festival 2018" è entrato ufficialmente nel vivo. Evento sold out con centinaia di presenti, tutti fan dei Ministri che avevano acquistato il biglietto del concerto di Padova del prossimo 6 aprile. La band non ha deluso e ha proposto una scaletta con le grandi hit. Fin dalla prima edizione il “secret show”, che quest’anno si è trasformato in un modo per raccontare la storia di HF, ha riscosso grandissimo successo. Dopo Negrita, Alex Britti, Subsonica ed Elio e le Storie Tese, lo scorso anno è stato il turno di Giuliano Palma, l’ex frontman dei Casino Royale e membro fondatore dei Bluebeaters. Senza contare l’ “extradate” della manifestazione con Samuel (Subsonica), deciso di organizzare dopo l’annullamento della data di HF17 per pioggia.



La “Home Festival History” della serata del 22 marzo era iniziata con le premiazioni. Per l’Ordine dei Giornalisti del Veneto Antonella Scambia ha consegnato gli attestati ai vincitori Francesco Verni (giornalista del Corriere del Veneto), che si è aggiudicato il premio appartenente alla sezione numero 1, dedicata ai giornalisti professionisti che scrivevano su testate registrate. Ma anche a Elena Marzari, di Venezia News, e di Nicola Lucchetta, di Music Attitude. Questi ultimi si sono invece classificati primi ad ex aequo nella sezione numero 2, pensata per i blogger. Presente anche Federico Cipolla, giornalista della Tribuna di Treviso, segnalato dalla giuria assieme ad altri giornalisti che si sono distinti per le proprie capacità di narrazione.



Prima del live, un talk moderato da Luca De Gennaro VP Talent and Music di Viacom Italia, che per il secondo anno si conferma media partner del festival con i brand musicali VH1 (canale 67 del fta) e MTV Music (canale 704 di Sky). Insieme a lui, i Ministri, il founder del festival Amedeo Lombardi e Giovanni Ravaglioli di Heineken.



(Foto di Davide Carrer)