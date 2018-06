Kendrick Lamar riceve il Pulitzer per la musica alla Columbia University

"Per la prima volta nella storia dell'onorificenza a vincere il premio non è un artista classico o un jazzista...", accompagnato da queste parole il rapper Kendrick Lamar ha accettato l'altro giorno, alla Columbia University di New York, il prestigioso Premio Pulitzer per la musica. Lamar si era aggiudicato nei mesi scorsi il riconoscimento per il suo più recente lavoro “DAMN.”, uscito nell’aprile 2017. "Scrivo da sempre, ricevere questo merito... è bellissimo", ha detto l'artista.