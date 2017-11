Kate Winslet, bacio saffico con Allison Janney sul palco

Siparietto saffico agli Hollywood Film Awards. Protagonista Kate Winslet, 47 anni, premiata per la sua interpretazione in "Wonder Wheel" di Woody Allen. Al momento del ringraziamento l'attrice premio Oscar ha menzionato l'amica e collega Allison Janney, di cui ha grande stima, seduta in sala e premiata nella stessa serata per "I, Tonya" dicendo: "So che Allison è qui...So di non conoscerti veramente ma vorrei far colpo su di te... potremmo baciarci magari, no?". La Janney non si è fatta ripetere l'invito ed è salita sul palco per scambiare con la Winslet un bacio bocca a bocca da... colpo di scena!