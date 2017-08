Kate Beckinsale, che stile per le strade di New York: tre outfit in un giorno

Kate Beckinsale sta promuovendo il nuovo film in cui è protagonista, "The Only Living Boy in New York". In attesa di approdare dall'11 agosto nelle sale statunitensi, l'attrice 44enne protagonista della saga di "Underworld" e di "Pearl Harbor", è stata impegnata a New York per la presentazione della pellicola firmata da Marc Webb. Nello stesso giorno ha presenziato a tre appuntamenti promozionali, in occasione dei quali ha sfoggiato altrettanti outfit tra eleganza e stile che hanno messo in evidenza il suo charme e la sua bellezza.