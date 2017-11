Johnny Depp, orge bollenti con Marilyn Manson

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Marilyn Manson ha scelto l'amico Johnny Depp come protagonista del videoclip di "Kill4me" e il risultato non poteva che essere scandaloso e sopra le righe. Lingerie fetish, rapporti a tre, baci saffici, nudi integrali e voyeurismo si intrecciano nella clip del singolo, con l'attore che si tuffa nel letto con due splendide fanciulle. Ma amicizia vuol dire anche condividere i piaceri e Manson non si lascia scappare un cameo bollente sotto le lenzuola insieme al compagno di avventure...