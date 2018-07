Johnny Depp e gli Hollywood Vampires in Italia celebrano gli eroi del rock

Prima la tappa al Lucca Summer Festival, davanti a una piazza gremita da oltre 6mila fan, poi la replica con lo stesso successo a Roma presso la Cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Gli Hollywood Vampires al completo, con Alice Cooper, Joe Perry e Johnny Depp, hanno conquistato anche l'Italia con il loro tour partito il 18 maggio negli Stati Uniti. Sul palco la band ha proposto uno show intriso di rock puro e duro che pesca nella storia, con energiche cover dei Doors, degli Who, degli Ac/Dc, dei Motorhead e degli Aerosmith. Depp, la vera attrazione del progetto musicale, ha tirato fuori una voce suadente e malinconica soprattutto nelle cover di "Heroes" di David Bowie e in quella di "People Who Died" dei Jim Carroll band. "Amiamo il sangue italiano", l'ultimo messaggio dei "vampiri" che hanno chiuso il live di Roma sulle note di uno dei cavalli di battaglia di Cooper, "School's Out", sfumato in "Another Brick in the Wall" dei Pink Floyd. La band ha poi annunciato anche un nuovo album per il prossimo anno.