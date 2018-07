Johnny Depp, capelli biondi e occhi di ghiaccio: cosa è successo stavolta all ex Pirata ?

Capelli biondo candeggina, occhi di ghiaccio, un lungo cappotto e una bacchetta in mano: ecco l'ennesima trasformazione di Johnny Depp. Stavolta però l'attore è su un palcoscenico, quello del Comic-Con di San Diego, dove è apparso a sorpresa mandando in visibilio il pubblico. L'ex "Pirata" ha vestito i panni del personaggio che interpreterà in "Animali fantastici: I crimini di Grindelwald", ovvero proprio il mefistofelico Grindewald. Perfettamente a suo agio nelle vesti del "villain" creato da J. K. Rowling, Depp ha anche recitato un breve monologo, in cui ha dato prova delle sue doti attoriali.