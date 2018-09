Cicogna in arrivo per Jessica Simpson. L’attrice sarà di nuovo mamma, per la terza volta. L’annuncio è arrivato via Instagram. In una delle immagini pubblicate, i due figli, Ace Knute, 5 anni, e Maxwell Drew, 6, fanno volare in cielo tantissimi palloncini rosa. La Simpson è sposata da quattro anni con Eric Johnson.