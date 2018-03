Jennifer Lopez, sempre più sexy... in reggiseno su Instagram

Leggings nuovi, reggiseno e un fisico da urlo, Jennifer Lopez condivide alcuni scatti super sexy su Instagram. A luglio compirà 49 anni, ma la cantante e attrice non sembra proprio sentire il peso dell'età: sempre bellissima, sensuale e in perfetta forma. E mentre si vocifera di un suo imminente matrimonio con il fidanzato Alex Rodriguez, a luglio in quel di Ravello, in costiera amalfitana, la seducente Jlo si diletta con autoscatti mozzafiato.