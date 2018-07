Jennifer Lopez, compleanno e selfie super sexy in palestra

Jennifer Lopez, nata il 24 luglio 1969, compie 49 anni. Ma se non fosse per la carta d'identità, in pochi lo direbbero. Così come dimostra il suo ultimo scatto social, che su Instagram ha collezionato oltre 3 milioni di "cuoricini", infiammando i fan. Fisico perfetto e tonico, con tanto di sexy trasparenza e seno in vista, la cantante di origini portoricane si è fotografata in palestra alla vigilia del compleanno. L'hastag #birthdayweekbegins a corredo dello scatto fa presagire ad un mega party? Intanto lei si prepara ai festeggiamenti cosi...