Jennifer Lawrence, polemica per la copertina di "Vogue"

Jennifer Lawrence in abito da sera rosso fuoco sullo sfondo della Statua della Libertà al tramonto. La copertina del "September issue" di Vogue ha fatto infuriare Breitbart, il sito di informazione legato allo stratega della Casa Bianca, Steve Bannon. Il responsabile delle pagine economiche, John Carney, si è infatti scagliato contro la scelta del magazine, interpretandola come un velato attacco alle posizioni sull'immigrazione della Casa Bianca di Donald Trump.



Lo scatto incriminato (scattato lo scorso giugno) è targato Annie Leibovitz e il titolo della copertina (una delle quattro del 'September Issue' create in occasione del 125/o anniversario di Vogue) è "American Beauty" con un richiamo alle riflessioni della diva premio Oscar su "amore, libertà e la libertà di essere se stessi".