Jennifer Aniston e Adam Sandler a Milano sul set del film "Murder Mistery"

Jennifer Aniston e Adam Sandler sono stati fotografati per le vie di Milano mentre passeggiavano mano nella mano. Tutta una finzione, dato che stanno girando il loro nuovo film "Murder Mystery". I due sono già stati visti su un set sulla costiera Amalfitana, un'altra volta a Portofino e ancora sul lago di Como. La trama del film vede un poliziotto americano e sua moglie in vacanza in Europa per riaccendere la fiamma del loro matrimonio. Ma i due diventeranno involontariamente testimoni dell'omicidio di un milionario, coinvolto in un intrigo internazionale.