Tuffo negli anni 90 per J-Ax, che si è riunito sul palco del Fabrique di Milano con l'ex socio degli Articolo 31 Dj Jad. L'annuncio della reunion era arrivato qualche tempo fa dal profilo social di J-Ax: "Per festeggiare 25 anni di carriera ho pensato una cosa: non voglio prendere per il c*** nessuno. E se voglio essere onesto non posso ignorare una parte fondamentale e formativa della mia carriera - i primi 10 anni negli Articolo 31".