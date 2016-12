10 di 10 Olycom

Olycom

Innamorati al cinema, ma fuori dal set...

<strong>A qualcuno piace caldo </strong>(Some Like It Hot) - <br /><strong>Marilyn Monroe</strong> per copione bacia appassionatamente <strong>Tony Curtis</strong>, ma quando le chiedevano come fosse diceva che 'era come baciare Hitler'. Anche per Curtis "il bacio sullo yacht fu tremendo"