Il piccolo e felice Natale di Paola Iezzi

"Il Natale per me è una festa 'piccolina'". A dirlo è la cantautrice e artista Paola Iezzi che esce, a sorpresa, con un album di Natale: "A Merry Little Christmas". 10 classici natalizi tra brani conosciutissimi e molto popolari e qualcun altro un po' più d’essai. L'album sarà disponibile in tutti gli store digitali dal 5 Dicembre. I dieci grandi classici natalizi sono interpretati in una versione intima, fatta di pochi strumenti (percussioni, contrabbasso, sax, chitarra, piano e organo) e puntando sul calore del suo timbro vocale. "Scegliere la strada è stato piuttosto semplice. Per me il Natale è tante cose. Ma se penso a come vorrei cantarlo... a me viene in mente qualcosa di 'semplice' e di raccolto. Di 'piccolo'. Per me il Natale è qualcosa di piccolo, di intimo. E volevo cantarlo così. Come fossimo stati con 4 o 5 amici musicisti a casa e avessimo improvvisato un piccolo concerto".