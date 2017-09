Il Live Club di Trezzo festeggia 20 anni: quanti protagonisti sul palco

Mentre molti locali per la musica dal vivo chiudono o spariscono, il Live Club di Trezzo d’Adda (Mi) con la nuova stagione 2017 festeggia vent’anni di attività. Sabato 30 settembre si spegneranno le candeline con una serata in compagnia delle band storiche che lo hanno vissuto e calcato: Ministri, Punkreas, Shandon Derozer, Matrioska. In consolle i Planet Funk, Vito War e i dj storici Frost e Juri. In tutti questi anni il locale alle porte di Milano è rimasto un luogo dove si fa e si sente musica, dall'alternative al death metal, passando per punk, reggae e hip hop. Dalla sua apertura nel 1997, sono passati agli albori della propria carriera Subsonica, Samuele Bersani, Niccolò Fabi, Elisa, Caparezza. Ma non solo. Sul palco hanno suonato Afterhours, Bandabardo, Giuliano Palma, Modena City Ramblers, Punkreas, Marlene Kuntz, Planet Funk, Davide Van de Sfroos, oltre ad artisti internazionali del calibro di Alice Cooper, Slayer, Deftones, Stone Sour, Joe Satriani, Bad Religion Alpha Blondy, Xavier Rudd, Youssou 'n Dour, Gigi d'Agostino, Eiffel 65, Skrillex.