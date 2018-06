Iggy Azalea da urlo, nuda e hot su Instagram

Nell'ultima settimana Iggy Azalea ha alzato le temperature social con infuocati bikini estivi e pose ammiccanti pose. Ma ora va anche oltre, mostrandosi su Instagram completamente nuda, a eccezion fatta per calzini colorati e sandali dal tacco alto. Sono in realtà scatti pubblicitari di un noto brand di abbigliamento che ha scelto la rapper come testimonial della sua ultima campagna. Intanto la Azalea, quattro anni dopo l'album d'esordio "The New Classic", è pronta per l'atteso bis, da tempo rimandato. La star australiana ha reso noto che il suo secondo album, "Surviving the Summer", sarà pubblicato il 6 luglio.