Helen Mirren, facce da Oscar: prima e dopo il make up

Prima e dopo il make up per la cerimonia degli Oscar. I suoi splendidi 72 anni, Helen Mirren, regina del cinema britannico e non solo, non ha nessuna intenzione di nasconderli. Tutt'altro. L'attrice premio Oscar ha infatti voluto condividere con i fan uno scatto da camerino, senza trucco, prima di salire sul palco della 90ma edizione degli Academy Awards, l'altra notte, e mostrare poi, con un altro scatto la "trasformazione" avvenuta grazie al make up! Ironica e divertente, oltre che brava e ancora piena di energie la Mirren è la protagonista di bene due film attualmente nelle sale, "Ella & John" di Paolo Virzì e "La vedova Winchester" (al cinema dal 22 febbraio), oltre che beauty ambassador per L’Oréal Paris.