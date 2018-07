Harry Styles in Italia, tappa in un ristorante a Modena

Il sorriso la dice lunga. Harry Styles si è fatto immortalare all'ingresso di un ristorante nel centro di Modena e le foto in pochissimo tempo hanno fatto il giro dei social facendo impazzire i fan. Il cantante, ex One Direction, a sorpresa è entrato a pranzare con un gruppo di amici e poi ha lasciato una dedica in cui si dichiara più che soddisfatto. La star ama l'Italia e la buona cucina e le sue fughe segrete in Emilia-Romagna ne sono la dimostrazione...