GQ Men of the Year Awards 2018, il principe Charles sul podio con Rose McGowan di #MeToo

Il Principe Carlo d’Inghilterra sale sul podio della 21ma edizione del GQ Men of the Year Awards 2018 per i suoi servizi come filantropo, protettore e presidente di oltre 400 organizzazioni benefiche. Il premio, istituito dal magazine inglese Gentleman’s Quarterly, celebra gli uomini e le donne che animano il panorama culturale mondiale per stile, politica, intrattenimento e sport. Tra i premiati anche l’attrice Rose McGowan, prima donna a vincere il premio Inspiration come promotrice del movimento #MeToo contro Harvey Weinstein e poi il designer Ralph Lauren Charles Jeffrey, la cantautrice britannica Dua Lipa, il politico David Lammy e il calciatore inglese del Tottenham, Harry Kane. Sul red carpet hanno sfilato tra gli altri Naomi Campbell e una super sexy Kate Beckinsale.