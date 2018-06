Globi d Oro, il cinema italiano premiato dai giornalisti stranieri: sfilano i vincitori

A Villa Medici a Roma si è tenuta la premiazione della 58esima edizione dei Globi d'Oro, premi assegnati dalla Stampa Estera in Italia al nostro cinema. Accolto dagli applausi Gianni Amelio a cui è andato il premio alla carriera, che come cita la motivazione "è autore di tanti gioielli cinematografici, da 'Colpire al cuore' a 'Porte aperte', da 'Il ladro di bambini' fino a 'La tenerezza'". Il miglior film dell'anno è risultato "L'intrusa" di Leonardo Di Costanzo mentre i Manetti Bros. inanellano un altro riconoscimento per il loro "Ammore e malavita", che si è aggiudicato il Globo per la miglior commedia. Se l'esplosiva Paola Cortellesi ha conquistato il premio per la miglior performance femminile per il ruolo nella commedia "Come un gatto in tangenziale" del marito Riccardo Milani, Toni Servillo e Luca Marinelli hanno portato a casa ex aequo quello maschile.