Gli omaggi delle star per la morte del rapper XXX Tentacion

Da Kanye West a Fedez, sono tanti gli artisti che hanno omaggiato il giovane rapper americano Jahseh Dwayne Onfroy, in arte XXX Tentacion, venuto a mancare la notte del 18 giugno. "Non ti ho mai detto quanto tu sia stato capace di ispirarmi: grazie per la tua esistenza", ha scritto Kanye West. "Sono senza parole. Eri un vero artista, uno dei più fottutamente talentuosi della tua epoca. La tua musica vivrà per sempre", ha commentato il batterista dei Blink-182 Travis Barker.