Gina Lollobrigida riceve la sua stella a Hollywood: "Sono commossa"

"Sono davvero commossa non mi aspettavo di tornare dopo così tanti anni a Hollywood e trovare ancora tutto questo amore. Essere amata dal pubblico di tutto il mondo è una cosa che mi ha sempre emozionato e mi emoziona ancora". La stella di Gina Lollobrigida brilla sulla Walk of fame di Hollywood e l'attrice 91enne è volata a Los Angeles per ricevere l'omaggio del mondo del cinema hollywoodiano. La sua è la stella numero 2.628 fra quelle sul famoso boulevard. La diva ha ricordato di quando, negli anni Cinquanta e Sessanta, era all'apice della sua carriera al cinema e tutti la volevano: "Ero molto viziata allora, mi sentivo come una regina, non dimenticherò mai l'amore di Hollywood e del cinema per me, poi però ho voluto fare altro".