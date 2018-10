Gigi Reder, un ricordo a 20 anni dalla sua scomparsa

Gare ciclistiche, partite a calcio e a tennis, campeggi, gite, capodanni, battute di caccia. Filini è il funesto organizzatore e architetto di iniziative e manifestazioni ricreative aziendali, subumane esperienze di cui subisce esso stesso, con i colleghi, le tragiche conseguenze. Gigi Reder, nome d'arte di Luigi Schroeder, scompariva 20 anni fa, l'8 ottobre 1998 a Roma. E il suo nome rimarrà per sempre incollato al ruolo del ragionier nella cosmologia fantozziana di Paolo Villaggio. Nato da una famiglia nobile di origini tedesche nel 1928, a Napoli, ha passato una vita nel teatro, ma è stato anche attore eclettico con Giorgio Albertazzi, Federico Fellini, Vittorio De Sica, Nanni Loy e Luigi Comencini. Con Villaggio ha stretto un legame comico-artistico di lunga duranta, recitando insieme in 34 film ("Era come Peppino De Filippo con Totò: spesso faceva ridere più di me", disse Villaggio dopo la sua morte). Durante la sua carriera è stato anche doppiatore, dando, tra gli altri, la sua voce in due serie animate cult, "Kyashan il ragazzo androide" e "Hurricane Polimar".