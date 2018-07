Dopo un mega concerto a Golfo Aranci, Gianna Nannini ne approfitta per trascorrere qualche giorno di vacanza in Sardegna con la compagna Carla. Relax da rocker a Liscia di Vacca: la cantante 62enne ha un fisico invidiabile, si tuffa in acqua e come mostrano gli scatti del settimanale "Chi" viene sorpresa dall'acqua fredda.