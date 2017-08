Giancarlo Giannini, 75 anni tra i grandi del cinema italiano

Attore, regista e doppiatore, Giancarlo Giannini compie 75 anni. Esordisce come attore nel 1965, e negli anni Settanta comincia a collaborare con Lina Wertmüller, regista di alcuni tra i suoi più noti film ("Mimì metallurgico ferito nell'onore", "Film d'amore e d'anarchia", "Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto" e "Pasqualino Settebellezze"). Oltre ad apparizioni in produzioni cinematografiche statunitensi (tra cui "Hannibal", in cui ha interpretato il celebre ispettore Rinaldo Pazzi), Giannini resta nella storia nel cinema italiano, con le sue partecipazioni a pellicole indimenticabili come "L'innocente" (di Luchino Visconti), "Il male oscuro" (di Mario Monicelli) e "Mi manda Picone" (di Nanni Loy). Magistrali, inoltre, le sue interpretazioni in "Giovanni Falcone" (di Giuseppe Ferrara), "Palermo Milano - Solo andata" e "Milano Palermo - Il ritorno" (entrambi di Claudio Fragasso). Nel 2009 è stato inoltre protagonista del film tv per Mediaset "So che ritornerai".