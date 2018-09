Gerard Depardieu alla parata militare per i 70 anni della Corea del Nord

C'era anche Gerard Depardieu a Pyongyang per i festeggiamenti del 9 settembre dedicati ai 70 anni della fondazione della Corea del Nord: l'attore francese naturalizzato russo è comparso a sorpresa nel pomeriggio all'hotel Yanggakdo, dove sono ospitati i circa 130 giornalisti invitati a seguire gli eventi. Ha poi assistito alle celebrazioni in programma aggiungendo "che incontrerà qualcuno di molto in alto, anzi il più in alto", facendo intendere che vedrà il leader Kim Jong Un.