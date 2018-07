George Clooney, le foto dell incidente in Sardegna

Sul numero di Spy di questa settimana vengono pubblicate le prime foto dell'incidente in cui è rimasto coinvolto George Clooney in Sardegna, dove si trova da due mesi con Amal e i due gemellini. L'attore americano a bordo del suo scooter era diretto, come ogni giorno, dalla casa di Punta Aldìa a Olbia, dove c’è il set della serie tv "Catch22", in lavorazione in questi giorni. Stava percorrendo la statale quando, all'altezza dell'ingresso dell'hotel Ollastu, si è scontrato con un'auto che, per entrare nel cortile della struttura, ha invaso la corsia sulla quale viaggiava la star. Clooney ha fatto un volo di due metri ed è caduto sull’asfalto. Subito soccorso e trasportato all’ospedale di Olbia, è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni per escoriazioni al ginocchio, senza aver riportato gravi lesioni.