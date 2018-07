George Clooney, difficoltà motorie dopo l incidente: ecco le prime foto

Pochi giorni fa George Clooney è stato protagonista di un brutto incidente in Sardegna, travolto da un auto mentre viaggiava in scooter verso il set della serie televisiva "Catch-22", che sta girando. Trasportato in ospedale, è stato dimesso senza aver riportato gravi lesioni. A parte una forte contusione al ginocchio. Proprio a causa di questo, fa fatica a camminare, come dimostrato dalle foto in esclusiva pubblicate dal settimanale "Diva e Donna". Il divo hollywoodiano, accompagnato da Amal ha fatto la sua prima comparsa in pubblico. Nelle immagini, stretto alla moglie, sale su un aereo accompagnato da due addetti alla sicurezza e appare in difficoltà anche a salire la scaletta...