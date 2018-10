Con le sue mani d'oro ha reso ancor più belle le star di tutto il mondo. Da Monica Bellucci a Irina Shayk. Franco Ragno è stato per tantissimi anni il make up artist di tantissime dive, non solo nostrane. Ha cominciato a lavorare per il mondo dello spettacolo, del teatro, della tv e della moda quando ancora il suo mestiere si chiamava "truccatore". Preziosa è stata la sua collaborazione con Aldo Coppola. Ecco l'album dei ricordi.