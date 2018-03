Francesco Gabbani inedito, su Instagram senza baffi

"Ho tagliato per sbaglio una parte dei baffi, facendo la barba. E allora ho tolto tutto!". E' un Francesco Gabbani in versione praticamente inedita, quella in cui si è mostrato in una Instagram stories privo del proverbiale baffetto con cui il grande pubblico lo ha conosciuto. "Non vi preoccupate però, il baffo tornerà presto è solo questione di tempo" ha aggiunto il cantautore toscano. In attesa di seguire le sue evoluzioni estetiche, Gabbani ha lasciato proprio sui social alcuni indizi su un probabile prossimo disco in uscita. "Che bello tornare a sperimentare in laboratorio!" ha scritto a corredo di una foto in cui, chitarra alla mano, si è fatto fotografare a fianco del fratello Filippo, suo batterista nei live. E ancora, in un altro post: "Vorrei scrivere nuove canzoni per me, ma sono certo che le scriverò per voi!".