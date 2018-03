Fiammetta Cicogna, debutto a teatro con una sexy Clodia

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Debutto a teatro per Fiammetta Cicogna, che dopo le esperienze televisive, apre una casa di produzione per dare voce a storie di donne che nella storia hanno fatto la storia. Ed è proprio con "Clodia", versione di Catullo vista dagli occhi di Lesbia, che Fiammetta ha esordito al Teatro Gerolamo di Milano circondata da amici e tanti vip (da Marica Pellegrinelli alla cantante Noemi a Vicotria Cabello). Protagonista dello spettacolo insieme a Fiammetta è l'attore Lorenzo Cervasio, nel ruolo del poeta Catullo. Clodia è uno spettacolo prodotto da MAWHY per la regia di Michael Rodgers, i testi sono di Maddalena Giusto, i costumi di Andrea Incontri e le scene di Domenico Franchi.