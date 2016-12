3 di 12 Italy Photo Press

Festival di Sanremo 2015, polemiche postume e sassolini dalle scarpe...

Voto "pilotato"? E' quello che hanno sospettato i fan di Nek, che sabato hanno denunciato in massa il fatto che i loro voti da una certa ora non sono più stati accettati. In realtà la Ipsos ha spiegato che lo stop era generalizzato e che non ha influito sulla classifica. I fan di Nek non sono molto convinti...