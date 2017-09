Fergie divorzia dal marito e... se la ride

Dopo otto anni d'amore Fergie ha detto addio all'attore Josh Duhamel, da cui ha avuto un bambino. Un divorzio non è mai semplice da affrontare, ma la cantante dei Balck Eyed Peas sta provando a voltare pagina e il cambiamento sembra farle bene. In Brasile è infatti apparsa radiosa e sbarazzina come non mai. Sorride ai fotografi, si mette in posa con gli ammiratori e mima il segno di vittoria con le mani. Fasciata in completino animalier è ancora più supersexy e intrigante... insomma Fergie si sta proprio godendo al massimo la sua nuova vita da single.