Fergie, completamente nuda per il lancio del suo disco

Sexy, provocante e disinibita. A 11 anni dal suo primo disco da solista, Fergie è tornata con una seconda prova discografica da "single", "Double duthess". E la storica cantante dei Black Eyed Peas single lo è anche nella vita, essendo da pochissimo finita la sua storia d'amore con il marito Josh Duhamel. La 42enne popstar californiana però non sembra afflitta, anzi appare più in forma che mai e per il lancio del disco (uscito il 22 settembre) ha posato completamente nuda in scatti davvero bollenti...